Sicilia: sindacati, ‘in finanziaria nessuna norme per lavoratori sanità’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Palermo, 23 apr. (Adnkronos) – “Sembra impossibile, considerando il particolare momento storico, ma è così: la finanziaria 2020 attualmente in discussione in commissione Bilancio all’Ars non contiene, nel suo impianto di base, norme in favore di tutti i lavoratori della sanità pubblica, privata e di Seus 118. lavoratori che, in questa pandemia di Covid-19, sono ogni giorno in trincea a difesa della salute pubblica, esponendosi in prima persona al contagio, mettendo anche a rischio i propri cari”. La critica al disegno di legge arriva dalle federazioni regionali della Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uilche lanciano un appello al governo regionale e all’Ars. “Abbiamo apprezzato lo sforzo fatto per i Comuni dell’isola, il cui fondo è stato incrementato di ben 100 milioni di euro- dicono – adesso ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : sindacati polizia penitenziaria Sicilia - ‘Prefetti assumano cabina regia Covid’

Sanità in Sicilia, la preoccupazione dei sindacati: "Non ci sono norme per il personale"

