Sibilia sulla ripartenza: "Serie A? Ipotesi inizio giugno è molto vicina alla realtà" (Di giovedì 23 aprile 2020) Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e numero due della FIGC, intervistato da Radio Punto Nuovo ha detto la sua sul Coronavirus nel calcio. La stagione di Serie D rischia seriamente di chiudersi in anticipo: "Adesso dobbiamo fare il punto della situazione su ciò che è accaduto ieri con il Ministro Spadafora. Stiamo discutendo per capire quando iniziare gli allenamenti, ma la discussione verte anche su quando ci sarà la ripresa dei tornei. Abbiamo parlato del documento sanitario riguardante la Serie A: è molto restrittivo, difficile da applicare nelle categorie professionistiche più basse. Il Ministro ha detto che i dilettanti non vanno presi in considerazione, ma i numeri sono importanti: il Ministro ha detto che hanno necessità di valutarli e che tra qualche giorno ci avrebbero fatto sapere ...

