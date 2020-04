“Siamo tornati umani”, in anteprima il nuovo video di AMELIA. (Di giovedì 23 aprile 2020) È qui in anteprima il video di “SIAMO tornati UMANI” (LaPOP), il nuovo singolo di AMELIA, da domani in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming. «“Siamo tornati umani” è una canzone che ho scritto durante la prima notte di quarantena» racconta AMELIA a proposito del suo nuovo singolo «Nel brano ho cercato di catalizzare tutta la paura un po’ isterica di un momento così drammatico non solo per me, ma per l’umanità intera. Ed è proprio il senso di appartenenza a quest’ultima ad aver amplificato e declinato tutte le sensazioni provate: ho voluto contrapporre immagini di una notte dove tutto il mondo è fermo a guardare le televisioni a quelle di due innamorati che, in una sorta di lettera d’amore, si promettono di incontrarsi di nuovo, cercando di coglierne i punti di ... Leggi su laprimapagina Danilo Petrucci MotoGP - Test Losail 2020 : “Siamo tornati a essere i più veloci in rettilineo - devo migliorare il passo in gara” (Di giovedì 23 aprile 2020) È qui inildi “SIAMOUMANI” (LaPOP), ilsingolo di, da domani in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming. «“Siamoumani” è una canzone che ho scritto durante la prima notte di quarantena» raccontaa proposito del suosingolo «Nel brano ho cercato di catalizzare tutta la paura un po’ isterica di un momento così drammatico non solo per me, ma per l’umanità intera. Ed è proprio il senso di appartenenza a quest’ultima ad aver amplificato e declinato tutte le sensazioni provate: ho voluto contrapporre immagini di una notte dove tutto il mondo è fermo a guardare le televisioni a quelle di due innamorati che, in una sorta di lettera d’amore, si promettono di incontrarsi di, cercando di coglierne i punti di ...

rtl1025 : ?? 'Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre. Siamo tornati e, giuro, che 23 giocatori su 25 erano malati'. Lo… - fabiofogna : #Djokognini siamo tornati! ?? Io e @djokernole saremo domani in diretta alle 18:30 su Instagram. Inviateci le vostr… - DjokerNole : #Djokognini siamo tornati! ?? Io e @fabiofogna saremo domani in diretta alle 18:30 su Instagram. Inviateci le vostre… - Wasps_1907 : RT @ssjuvestabiaspa: Esattamente un anno fa siamo tornati in Serie B e fu una grande festa: Castellammare tutta si colorò di gialloblù. Que… - siwel44it : RT @AnnaRomanelli65: Siamo tornati all'eleganza del metodo Romiti? Che ha fatto, ha rivelato che FCA ha sede fiscale in Olanda? Mi sa che d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Siamo tornati Coronavirus Milano, le case di riposo come frullatori: «Qui tutti mischiati e il virus è esploso» Corriere della Sera