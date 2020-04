Siamo davvero pronti per la fase 2 senza che riparta anche il coronavirus?

Leggi su wired

(Di giovedì 23 aprile 2020) (foto: Fabrizio Villa/Getty Images)Scalpitano gli imprenditori che temono di fallire e non riaprire mai più. Scalpitano i lavoratori in cassa integrazione ostipendio. E ormai scalpitano tutti gli italiani, segregati in casa da un mese e mezzo. Metà della popolazione mondiale è in lockdown e dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda, dalla Germania all’Italia, non c’è governo impegnato a escogitare un’exit strategy per mettere fine a una paralisiprecedenti. Rischiamo persino di scordarci del, tantopresi dall’idea di tornare al più presto alla nostra vita di prima. E pazienza se non avremmo mai creduto di doverla rimpiangere, la nostra vita di prima. Ma ormai non si parla che di2, e non facciamo che chiederci quando comincerà,se nessuno ha ancora capito cosa ci aspetti. La ...