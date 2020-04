"Si vergogna anche Conte". Meloni durissima, pensa già alla crisi: Odg sul Mes, salta il governo? (Di giovedì 23 aprile 2020) Si vergogna anche Giuseppe Conte. Ecco perché, spiega sarcastica Giorgia Meloni, il discorso via Facebook del premier al termine del Consiglio Ue che ha dato il via libera al pacchetto di aiuti europei per arginare l'emergenza coronavirus è durata appena 60 secondi, "Conte ci aveva abituato a conferenze stampa fiume per decantare le lodi dei suoi provvedimenti, tutti peraltro di scarsissimo impatto - spiega la leader di Fratelli d'Italia -. Il fatto che oggi abbia liquidato in pochi minuti gli esiti di un appuntamento fondamentale è una dimostrazione, temo, dell'ennesimo buco nell'acqua a livello europeo. Forse in fondo se ne vergogna anche lui. Perché mentre il fondo per la ripresa (il Recovery Fund) viene declinato al futuro e con contorni ancora tutti da definire, l'unica cosa certa è che tra pochi giorni sarà operativo ... Leggi su liberoquotidiano Salvini all’attacco del Pd : «Siete senza vergogna. Incitate all’odio anche mentre la gente muore»

