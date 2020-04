Si riaccendono i fornelli. Ok a ristoranti e bar per i prodotti da asporto

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di giovedì 23 aprile 2020) FIRENZE. Nonostante la chiusura, che permane fino a nuova disposizione, da domani (venerdì 24) in tutta la Toscana sarà possibile ordinare pietanze cucinate o altriai locali, e ritirarle di persona. Sono però escluse le bevande. Per cui, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, bar e pubblici esercizi in genere potranno accettare prenotazioni per l’. Ma solo di cibo, niente vino, caffè, cappuccino o cocktail. E il ritiro deve avvenire su appuntamento. In sintesi, i clienti non verranno solo raggiunti, nello specifico, dai ristoratori che già organizzano il servizio di consegna a domicilio, ma potranno anche andare a ritirare presso il locale ciò che hanno prenotato telefonicamente o via internet. Nel tardo pomeriggio di ieri il presidente della Regione Enrico Rossi ha firmato un’ordinanza cucita ...