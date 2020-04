Sì al recovery fund ma si tratta sui dettagli. Ecco cosa ha deciso il Consiglio europeo (Di giovedì 23 aprile 2020) cosa è successo. I 27 leader Ue hanno approvato il pacchetto di aiuti da 540 miliardi di euro: Bei-Sure-Mes (qui una spiegazione facile) che saranno operativi dal 1 giugno e hanno dato il compito alla Commissione europea di lavorare nel dettaglio alla creazione di un recovery fund che abbia come garanzia il bilancio pluriennale. Un nuovo fondo per contrastare la crisi economica dovuta al covid-19 «abbastanza grande da far fronte all’entità della crisi e rivolta ai settori e alle aree geografiche dell’Europa più colpiti», ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. La Commissione dovrà mandare in due settimane ai leader una proposta dettagliata in cui spiega come intende collegare i recovery bond con il bilancio pluriennale europeo e che tipi di obbligazioni europee saranno emessi. Today we all agreed to work on a ... Leggi su linkiesta Coronavirus : Fassina - ‘c’è sempre Mes - Recovery fund marginale’

Coronavirus : Crippa - grazie Conte - ora non mollare su Recovery fund’

Von der Leyen : “Recovery Fund gradito a diversi Stati” (Di giovedì 23 aprile 2020)è successo. I 27 leader Ue hanno approvato il pacchetto di aiuti da 540 miliardi di euro: Bei-Sure-Mes (qui una spiegazione facile) che saranno operativi dal 1 giugno e hanno dato il compito alla Commissione europea di lavorare nelo alla creazione di unche abbia come garanzia il bilancio pluriennale. Un nuovo fondo per contrastare la crisi economica dovuta al covid-19 «abbastanza grande da far fronte all’entità della crisi e rivolta ai settori e alle aree geografiche dell’Europa più colpiti», ha detto il presidente delCharles Michel. La Commissione dovrà mandare in due settimane ai leader una propostaata in cui spiega come intende collegare ibond con il bilancio pluriennalee che tipi di obbligazioni europee saranno emessi. Today we all agreed to work on a ...

matteosalvinimi : ??Approvato il MES, una drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli. Di tutto il resto, come il Rec… - borghi_claudio : Capotribù: 'MES o #RecoveryFund?' conte: 'Ovviamente recovery fund!' Capotribù: 'Bene! Fra un mese ne parliamo, però prima un po' di MES' - PaolaTavernaM5S : Il Consiglio europeo ha accolto la nostra richiesta di creare il Recovery Fund. Grazie a @GiuseppeConteIT l’Italia… - GCalvellini : RT @matteosalvinimi: ??Approvato il MES, una drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli. Di tutto il resto, come il Recove… - erretti42 : La notizia è questa: approvazione del Recovery Fund come misura urgente, non altro. -