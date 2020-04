Serie A, FIGC proroga la fine della stagione 2019/2020 al 2 agosto (Di giovedì 23 aprile 2020) Serie A, la FIGC ha prorogato la fine della stagione 2019/2020 fino al 2 agosto: si rispetteranno le linee guida della UEFA La fine della stagione 2019/2020 in Italia è stata prorogata fino al 2 agosto. A riportare la notizia è l’ANSA che anticipa il comunicato della FIGC e la decisioni presa dopo la riunione tra le compontenti della federcalcio. Questa decisione, al momento, rende possibile finire la stagione di Serie A in tempo utile per le qualificazioni alle coppe europee, come dettato dalle linee guide della UEFA, dopo la riunione del Comitato Esecutivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calcio - Adriano Galliani : “Protocollo varato dalla Figc inattuabile per i club di Serie B e C

FIGC - Valentini : "Serie A? Bisogna riprendere solo con ok di Governo e scienziati"

Ripresa Serie A - oggi la riunione Figc-Governo : ecco quando si ripartirà! Brescia : “Noi valuteremo se ricominciare” (Di giovedì 23 aprile 2020)A, lahato lafino al 2: si rispetteranno le linee guidaUEFA Lain Italia è statata fino al 2. A riportare la notizia è l’ANSA che anticipa il comunicatoe la decisioni presa dopo la riunione tra le compontentifedercalcio. Questa decisione, al momento, rende possibile finire ladiA in tempo utile per le qualificazioni alle coppe europee, come dettato dalle linee guideUEFA, dopo la riunione del Comitato Esecutivo. Leggi su Calcionews24.com

FIGC : Il video della seconda puntata di ‘Becoming a referee: a kid’s dream’, serie in 9 clip sull’eccellenza italiana nel… - luisgarciadiaz : RT @RaiSport: ??@FIGC: 'La Serie A chiuderà entro il 2 agosto' 'Come da indicazioni #Fifa e #Uefa' ?? - TSabotha : RT @FIGC: Il video della prima puntata di ‘Becoming a referee: a kid’s dream’, una serie in 9 clip sull’eccellenza italiana nella formazion… - fanpage : Figc, prorogata la chiusura della Serie A fino al 2 agosto - gabrypez1 : RT @giornalettismo: La #FIGC potrà estendere al #2agosto il termine ultimo per disputare il campionato di #SerieA. Ha recepito indicazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie FIGC La Serie B a Figc e Lega di A: “Rispettate gli accordi su separazione e contributi” La Gazzetta dello Sport Figc: "La Serie A chiuderà entro il 2 agosto"

Si è appena conclusa la riunione tra le componenti della Federcalcio sull'emergenza coronavirus. Il presidente federale Gabriele Gravina - apprende l'ANSA -adotterà a breve una delibera che estenda al ...

DAL PALAZZO DI CITTA': disputate le gare di Serie A all’Arechi

Il presidente della FIGC ha proposto l’idea di un campionato (a porte chiuse) trasferito al Sud dove i contagi da Coronavirus sono stati minori. La serie A conta 15 club su 20 sopra la linea di Roma.

Si è appena conclusa la riunione tra le componenti della Federcalcio sull'emergenza coronavirus. Il presidente federale Gabriele Gravina - apprende l'ANSA -adotterà a breve una delibera che estenda al ...Il presidente della FIGC ha proposto l’idea di un campionato (a porte chiuse) trasferito al Sud dove i contagi da Coronavirus sono stati minori. La serie A conta 15 club su 20 sopra la linea di Roma.