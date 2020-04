“Sequestrato | legato e picchiato per ore” Alberto Angela | il racconto choc | cosa è

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 aprile 2020)è il figlio del famoso giornalista e divulgatore scientifico televisivo Pieroe ha deciso di seguire le orme professionali del padre. Negli anni è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana. Ha ideato programmi televisivi documentaristici di grande successo come Passaggio a Nord Ovest e Ulisse – Il piacere dalla scoperta. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più,ha raccontato un episodio di un viaggio in Niger che lo ha visto protagonista insieme alla sua troupe televisiva. Un sequestro che, per fortuna, si è concluso con una liberazione. Sono state 15 ore terribili, da condannati a morte. Percosse, minacce. Poi hanno portato via tutto: attrezzature, soldi, fedi nuziali, orologi, cellulari, bagagli. Sempre sul filo di una tortura psicologica. Il divulgatore scientifico, conduttore ...