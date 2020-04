Senza dignità!”. Gigi D’Alessio, attacco frontale: parole che lasciano il segno. Ce l’ha con lui (Di giovedì 23 aprile 2020) Gigi D’Alessio non ha gradito le parole di Vittorio Feltri sui meridionali. E dopo Stefano De Martino anche lui scende in campo contro il giornalista affiancato dalla bellissima Samanta Togni. “Sono meridionale e sono orgoglioso di esserlo. Spero che dopo questo episodio si possa smettere di dare spazio e dare voce ad un uomo che ormai ha perso la sua lucidità e offende solo per qualche punto di share. Mi auguro che chi ha facoltà di scegliere gli ospiti delle trasmissioni televisive non continui questa corsa al ribasso dell’intelligenza e della dignità”. All’appello, come detto, si è aggiunta anche Samanta Togni. La ballerina ha pubblicato uno scatto sui social in cui si vede una locandina di un’edicola che rifiuterebbe di vendere il quotidiano di Feltri. Nelle ultime ore, infatti, sta prendendo piede l’iniziativa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 aprile 2020)D’Alessio non ha gradito ledi Vittorio Feltri sui meridionali. E dopo Stefano De Martino anche lui scende in campo contro il giornalista affiancato dalla bellissima Samanta Togni. “Sono meridionale e sono orgoglioso di esserlo. Spero che dopo questo episodio si possa smettere di dare spazio e dare voce ad un uomo che ormai ha perso la sua lucidità e offende solo per qualche punto di share. Mi auguro che chi ha facoltà di scegliere gli ospiti delle trasmissioni televisive non continui questa corsa al ribasso dell’intelligenza e della dignità”. All’appello, come detto, si è aggiunta anche Samanta Togni. La ballerina ha pubblicato uno scatto sui social in cui si vede una locandina di un’edicola che rifiuterebbe di vendere il quotidiano di Feltri. Nelle ultime ore, infatti, sta prendendo piede l’iniziativa ...

