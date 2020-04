Scienza, così l’acidificazione delle acque cambia l’ecosistema marino di Ischia (Di giovedì 23 aprile 2020) L’acidificazione delle acque ha effetti evidenti sulla pianta marina Posidonia oceanica lungo le coste di Ischia e, in generale, su tutto l’ecosistema a essa associato. A scoprirlo e’ stato un nuovo studio italiano, frutto della collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Biologia ambientale dell’Universita’ Sapienza di Roma e la Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Marine Mediterranean Science. L’aumento dell’anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera a causa principalmente della deforestazione operata dall’uomo, dell’uso di combustibili fossili e di altre emissioni di natura antropica, produce effetti devastanti anche sugli oceani. Per sua natura il mare assorbe CO2 dall’atmosfera, ma una maggiore concentrazione di questo composto innesca una serie di reazioni ... Leggi su ildenaro Così torniamo a credere nella scienza

Coronavirus - la scienza spiega perchè in Germania ci sono così pochi morti rispetto all’Italia e avvisa : “attenti alla seconda ondata”

Da #Abbraccia1Cinese al metro di distanza : così la politica dell’anti-scienza ha sottovalutato il Coronavirus e portato l’Italia nel caos (Di giovedì 23 aprile 2020) L’acidificazioneha effetti evidenti sulla pianta marina Posidonia oceanica lungo le coste die, in generale, su tutto l’ecosistema a essa associato. A scoprirlo e’ stato un nuovo studio italiano, frutto della collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Biologia ambientale dell’Universita’ Sapienza di Roma e la Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Marine Mediterranean Science. L’aumento dell’anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera a causa principalmente della deforestazione operata dall’uomo, dell’uso di combustibili fossili e di altre emissioni di natura antropica, produce effetti devastanti anche sugli oceani. Per sua natura il mare assorbe CO2 dall’atmosfera, ma una maggiore concentrazione di questo composto innesca una serie di reazioni ...

ildenaro_it : #Scienza, così l’#acidificazione delle #acque cambia l’#ecosistema #marino di #Ischia - Caterin16269265 : RT @DiegoFusaro: La scienza non pensa. Così scrive Heidegger. Ma non ditelo alla tribù degli scienziati, ci resterebbero male a scoprire ch… - xsoniadm : RT @DiegoFusaro: La scienza non pensa. Così scrive Heidegger. Ma non ditelo alla tribù degli scienziati, ci resterebbero male a scoprire ch… - StefanoCaligara : RT @DiegoFusaro: La scienza non pensa. Così scrive Heidegger. Ma non ditelo alla tribù degli scienziati, ci resterebbero male a scoprire ch… - vermaarun29 : RT @ESA_Italia: #EarthDay , #ESA: così i satelliti tastano il polso del pianeta In 30 anni dai programmi di Osservazione della Terra dati p… -

Ultime Notizie dalla rete : Scienza così «Così capiremo perché il virus colpisce in modo diverso» Corriere della Sera