Sarà sulle rive del Nilo la guerra dell'acqua del terzo millennio? (Di giovedì 23 aprile 2020) È una questione che tiene banco da anni ormai la diatriba legata alla costruzione della Diga della rinascita etiope, in cui le preoccupazioni dei Paesi che si trovano a valle della costruzione hanno portato ad una escalation di tensioni nell'Africa Nordorientale. In gioco ci sono infatti una molteplicità di interessi che, in un modo o nell'altro, hanno spinto il Sudan e l'Egitto a contrastare il progetto da 74 miliardi di metri cubi d'acqua dell'Etiopia sul percorso del Nilo azzurro, nonostante esso sia ormai quasi pronto ad entrare in funzione. Tuttavia, non è bastato il ritiro della delegazione diplomatica da parte di Khartoum per smuovere la situazione, che a questo punto sembra prendere la direzione di una più completa – e definitiva – rottura diplomatica. Energia ed agricoltura: le paure delle parti in causa La ...

