Sant’Egidio del Monte Albino | tre nuovi casi nello stesso nucleo familiare

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Egidio del(Sa) – Sono risultati positivi al tampone i tre familiari conviventi di un caso di Sant’Egidio. Salgono così nel comune guidato dal sindaco Nunzio Carpentieri a 16 il totale delle persone attualmente positive. 3 si trovano in ospedale, 13 isolate al loro domicilio. I trecontagi erano già in quarantena poiché appartengono allodi un altro infetto. Quello del contagioè purtroppo un dato ricorrente. Come si sa, il virus è caratterizzato da un’elevata contagiosità e dunque è veramente difficile che la sua diffusione tra persone conviventi non avvenga. Il quadro delle persone sottoposte a quarantena scende a 9. In questo numero sono esclusi ipositivi e compresi i contatti stretti di questi ...