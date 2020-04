San Vito Lo Capo è salva | salta il progetto del mega resort

Leggi su direttasicilia

(Di giovedì 23 aprile 2020) SanLo. Ildella società Marina Bay non si farà. L’annuncio è stato dato questa mattina dal sindaco Giuseppe Peraino. Il primo cittadini ha spiegato che il 27 marzo scorso, con una nota inviata dal Comune alla Society Marina Bay, all’assessorato regionale Territorio era stata comunicata la “conclusione dei lavori per la mancata produzione di documentazione ritenuta essenziale”. A Sanlo, perla del turismo siciliano che attrae ogni anni migliaia di turisti per il suo splendido mare, ilrimarrà solo un brutto sogno. La società, che il 30 luglio 2019 a seguito della contrarietà espressa dall’amministrazione comunale alla realizzazione di unsull’area portuale aveva chiesto il differimento della Conferenza di servizi al fine di produrre un nuovo ...