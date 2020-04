San Vito Lo Capo, chiusa la procedura relativa al progetto della Società Marina Bay (Di giovedì 23 aprile 2020) «E’ stata chiusa la procedura relativa al progetto della Società Marina Bay S.p.A.». Lo ha annunciato il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, nel corso del Consiglio Comunale riunitosi lo scorso 21 aprile, spiegando che il 27 marzo scorso, con una nota inviata dal Comune alla Società Marina Bay, all’assessorato regionale Territorio ed Ambiente e a tutti i soggetti istituzionali invitati alla Conferenza di Servizi, era stata comunicata la “conclusione dei lavori per la mancata produzione di documentazione ritenuta essenziale”. Infatti la Società, che il 30 luglio 2019, a seguito della motivata contrarietà espressa dall’amministrazione comunale alla realizzazione di un progetto che prevedeva una cementificazione selvaggia dell’area portuale, aveva chiesto il differimento della ... Leggi su tvio Cornetti super soffici con il lievito madre. Per una colazione sana!

Calabria - ai domiciliari per corruzione il sindaco di San Vito : aveva chiesto tangente da 80mila euro - le ‘vittime’ lo hanno denunciato

