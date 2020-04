Sampdoria | Ekdal svela | “ho parlato con Greta Thunberg | ha risvegliato le coscienze”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il centrocampista Albinè risultato positivo al Coronavirus, adesso il calciatore è in ripresa ed attende la ripresa del campionato per raggiungere con lal’obiettivo salvezza. Lo svedese hain un’intervista rilascia a ‘La Gazzetta dello Sport’. Le prime indicazioni sono sul lockdown: “la prima settimana è passata bene, poi è diventato triste, non possiamo andare in giro, a me piace scendere sotto casa, parlare con le persone. Qui a Genova non ho nemmeno la mia compagna e mia figlia. Con i compagni ci siamo scritti tanto in chat, lo facciamo ancora, ma è normale che la frequenza sia diminuita”. “Anche in Svezia la vita non è assolutamente come prima. Come qui si evita di incontrare i genitori che hanno più di 65-70 anni. La maggior parte della gente ha cambiato ...