Enzovit : Salini (Commissione medico scientifica FIGC): “Calcio? Ripartire significa prendersi dei rischi” - news24_napoli : Commissione medico scientifica FIGC, prof. Salini: "Ripartire con i… - BracaliM : RT @mantolalla: RAI: DI NICOLA (M5S), FOA VENUTO MENO A RUOLO DI PRESIDENTE DI GARANZIA È quanto ha detto Primo Di Nicola, vicepresidente #… - gio_pasto : RT @mantolalla: RAI: DI NICOLA (M5S), FOA VENUTO MENO A RUOLO DI PRESIDENTE DI GARANZIA È quanto ha detto Primo Di Nicola, vicepresidente #… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Commissione medico scientifica, prof. Salini: 'Ripartenza del calcio? Impossibile parlare di rischio zero, il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Salini Commissione

Salini ha poi fornito chiarimenti su chi in Rai gestirà le conseguenze della lettera-reprimenda del presidente della Commissione di vigilanza Alberto Barachini, ex dipendente Mediaset ora esponente di ...23.04 10:34 - FIGC - Commissione medico scientifica, prof. Salini: "Ripartenza del calcio? Impossibile parlare di rischio zero, il protocollo cerca di ridurlo al minimo, il Governo prende tempo per ...