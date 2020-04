Sala: “Ho chiesto chiarezza a Fontana sui contagi a Milano: le stime parlano di 300.000 casi” (Di giovedì 23 aprile 2020) "Dai dati vedo che dall'inizio della pandemia il dato progressivo di contagi a Milano è pari a 7.116. Poi ho i medici e gli scienziati che mi parlano di altri numeri". Il sindaco di Milano Beppe Sala fa riferimento al professor Carlo La Vecchia, docente della Statale, che "dice che in città, i contagiati, a suo parere, condiviso dalla scienza, vanno tra i 150.000 e i 300.000". Per questo il primo cittadino milanese ha chiesto "maggiore chiarezza al presidente della Lombardia Attilio Fontana". Leggi su fanpage Silvia Romano - Sala : “Ho telefonato a suo padre. Il momento è difficile - ma non ci dimentichiamo di lei. Mando tutto il nostro affetto”

Coronavirus - Sala : “Ho visto troppe persone in giro - non vanifichiamo gli sforzi fatti finora”

Coronavirus - Sala : “Hotel Michelangelo vicino alla stazione sarà a disposizione di chi dovrà fare quarantena” (Di giovedì 23 aprile 2020) "Dai dati vedo che dall'inizio della pandemia il dato progressivo diè pari a 7.116. Poi ho i medici e gli scienziati che midi altri numeri". Il sindaco diBeppefa riferimento al professor Carlo La Vecchia, docente della Statale, che "dice che in città, iati, a suo parere, condiviso dalla scienza, vanno tra i 150.000 e i 300.000". Per questo il primo cittadino milanese ha"maggioreal presidente della Lombardia Attilio".

latascadestra : @demalaleche7 A me è successo 14 giorni fa. Di notte ho sognato Nonno che è mancato più di 10 anni fa, il mio angel… - sonia172505 : @2015tiziana @MikiAV8BHarrier L'argentino no... Da sala sì... Ho fatto diversi corsi di ballo liscio.. Nn sono brav… - UovafritteII : Sala disse 'forse ho sbagliato'. Gallera dice 'forse non erano idonee'... Ma un #porcodio di 'ho sbagliato, sono un… - ale_baruffaldi : Stamattina mi sono alzata prima per preparare la torta al mio ragazzo E gli ho regalato la sala delle armature di Iron Man della Lego ???? - essenzialemente : RT @Depaninaris: Ho appena rotto un bicchiere. Ho sentito i brividi e la voce di mia madre che ulula dalla sala “Alessandroooooo!!” (Vivo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sala “Ho «Qui c'è qualcuno con la febbre!». E nel Comune di Genova scoppia la bagarre Il Secolo XIX