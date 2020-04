Saipem, Cao: nostra struttura economico finanziaria forte (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – “La strategia di radicale trasformazione aziendale attuata con successo negli scorsi anni ha consentito a Saipem di raggiungere una struttura economico-finanziaria forte, asset solidi e nessuna significativa esposizione debitoria in scadenza nel breve termine” – così l’Amministratore Delegato di Saipem, Stefano Cao, commenta i risultati del primo trimestre della società -. “Abbiamo raggiunto una posizione privilegiata in termini competitivi avendo deciso, da tempo, di accompagnare la transizione energetica con competenze e dotazioni tecnologiche innovative. La resilienza, la flessibilità e adattabilità dimostrate nel tempo permettono la gestione dell’operatività dei nostri cantieri e dei nostri mezzi nel massimo rispetto della salute e della sicurezza delle persone e consentono di affrontare con ... Leggi su quifinanza Saipem ritira guidance 2020. Cao : “Struttura solida. Pronti per affrontare questa bufera” (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – “La strategia di radicale trasformazione aziendale attuata con successo negli scorsi anni ha consentito adi raggiungere una struttura economico-, asset solidi e nessuna significativa esposizione debitoria in scadenza nel breve termine” – così l’Amministratore Delegato di, Stefano Cao, commenta i risultati del primo trimestre della società -. “Abbiamo raggiunto una posizione privilegiata in termini competitivi avendo deciso, da tempo, di accompagnare la transizione energetica con competenze e dotazioni tecnologiche innovative. La resilienza, la flessibilità e adattabilità dimostrate nel tempo permettono la gestione dell’operatività dei nostri cantieri e dei nostri mezzi nel massimo rispetto della salute e della sicurezza delle persone e consentono di affrontare con ...

