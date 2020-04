RyanAir pronta a chiudere i battenti | no al distanziamento sociale

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il settore aereo sta soffrendo in maniera particolare il blocco internazionale causato dal COVID-19. Il numero di passeggeri è crollato del 90-95% e le compagnie aree sono costrette o ao accettare i contributi/prestiti dei governi nazionali. E la ripartenza non sarà affatto semplice: prima che le persone possano tornare a viaggiare in aereo sarà necessario attendere settimane, se non mesi, dovendo rispettare anche le norme del. Non è però di questa opinione Michael O’Leary: il CEO diritiene inutile qualunque misura dia bordo degli aeromobili e si dice fortemente contrario alla proposta di lasciare il sedile centrale libero, così da garantire un minimo di distanza tra un passeggero e l’altro. In questo modo, il numero di passeggeri che potrebbe salire a bordo ...