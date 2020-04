Rugby, “nuovo” Sei Nazioni 2020 in autunno? Il piano per recuperare le perdite (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Sei Nazioni 2020 non si è concluso, l’intera ultima giornata (Galles-Scozia, Italia-Inghilterra, Francia-Irlanda) e Irlanda-Italia non si sono giocate a causa della pandemia e non si sa se e quando verranno recuperate. Questi incontri sono decisivi per definire la classifica finale perché Francia e Inghilterra si trovano in testa con 13 punti e l’Irlanda ne ha 9 con una partita giocata in meno. Rugby Paper, giornale britannico specializzato per quanto riguarda la palla ovale, ha però rivelato un’indiscrezione e parla della possibilità di disputare un intero Sei Nazioni tra ottobre e novembre con l’obiettivo di recuperare le perdite economiche causate dallo stop anticipato dell’ultima edizione andata in scena tra gennaio e marzo. Sarebbe possibile perché i Test Match autunnali e anche quelli estivi potrebbero non ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Seinon si è concluso, l’intera ultima giornata (Galles-Scozia, Italia-Inghilterra, Francia-Irlanda) e Irlanda-Italia non si sono giocate a causa della pandemia e non si sa se e quando verranno recuperate. Questi incontri sono decisivi per definire la classifica finale perché Francia e Inghilterra si trovano in testa con 13 punti e l’Irlanda ne ha 9 con una partita giocata in meno.Paper, giornale britannico specializzato per quanto riguarda la palla ovale, ha però rivelato un’indiscrezione e parla della possibilità di disputare un intero Seitra ottobre e novembre con l’obiettivo dileeconomiche causate dallo stop anticipato dell’ultima edizione andata in scena tra gennaio e marzo. Sarebbe possibile perché i Test Match autunnali e anche quelli estivi potrebbero non ...

