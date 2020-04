Rugby femminile | Italia in crescita costante | i migliori 5 prospetti Under23 da seguire

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) L’Italdonne delè entrato nel 2020 con obiettivi ben precisi e l’emergenza Covid-19 non ha spostato quella che è la meta finale delle ragazze di Andrea Di Giandomenico. Disputare un buon Sei Nazioni, e le prime due uscite erano state in linea con le aspettative, una vittoria in Galles e un ko contro la forte Francia in trasferta, ma soprattutto giocarsi a settembre l’accesso alla Coppa del Mondo 2021 in Nuova Zelanda. LaWorld Cup è l’obiettivo principe delno quest’anno e quando le atlete potranno finalmente tornare ad allenarsi e a giocare staccare il biglietto per la terra delle Black Ferns diventerà ancor di più fondamentale. Con un gruppo esperto, giocatrici che in questi anni sono cresciute, sono l’ossatura di una squadra che Di Giandomenico non ha mai rivoluzionato, ma che ...