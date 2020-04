Rsa, il personale sanitario a rischio cassa integrazione: “Situazione preoccupante” (Di giovedì 23 aprile 2020) I dipendenti di alcune case di riposo per gli anziani, martoriati dall'epidemia Coronavirus, rischiano la cassa integrazione. Questo poiché all'interno delle medesime si sarebbe registrato un calo di lavoro, dovuto alla minor presenza degli ospiti da curare. Questa l'indiscrezione dal sapore di beffa dovuta al fatto che, ovviamente, per il momento non ci sono nuovi accessi alle Rsa a causa della pandemia che ha decimato gli ospiti già presenti. Leggi su milano.fanpage Coronavirus - due morti nella Rsa di Arese : “Ora altri tamponi anche al personale”

Coronavirus - Borrelli : “Rsa? Le sanità regionali stanno provvedendo a rinforzare il personale. Se serve chiediamo intervento dell’esercito”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Protezione Civile : “Le sanità regionali stanno provvedendo a rafforzare il personale nelle RSA” (Di giovedì 23 aprile 2020) I dipendenti di alcune case di riposo per gli anziani, martoriati dall'epidemia Coronavirus, rischiano la. Questo poiché all'interno delle medesime si sarebbe registrato un calo di lavoro, dovuto alla minor presenza degli ospiti da curare. Questa l'indiscrezione dal sapore di beffa dovuta al fatto che, ovviamente, per il momento non ci sono nuovi accessi alle Rsa a causa della pandemia che ha decimato gli ospiti già presenti.

Ultime Notizie dalla rete : Rsa personale Personale dalle rsa agli ospedali, Rossetti (Pd): “Ecco il paradosso della Regione” Genova24.it Regione Piemonte: “Da venerdì sanificazione case di riposo grazie all’Esercito”

PIEMONTE - Regione Piemonte ha riepilogato quanto finora è stato fatto per le rsa del territorio, in particolare dall'area funzionale di coordinamento di ...

Morti nelle Rsa, i pm indagano "Mia madre è stata abbandonata"

Da una parte sono in corso indagini, dunque, da parte dei Nas dopo l’acquisizione di cartelle cliniche e documenti nella residenza Casa Speranza di Montefiorino e nella struttura ... specificando come ...

