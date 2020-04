Roma | Totti | «Nel derby del 26 maggio c’era paura Il più bello? Il 5-1»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nuove dichiarazioni da parte di Francesco. L’ex capitano dellaracconta ie non solo Francescoprotagonista di una nuova diretta Instagram, stavolta con Damiano Er Faina. Il Pupone ha parlato deivinti e persi e anche di altri aspetti della sua carriera. Ecco le sue parole. I CORTEGGIAMENTI DI REAL E MILAN – «Il Milan mi ha corteggiato ancor prima dell’esordio con la. Braida venne a casa mia, voleva portarmi al Milan a tutti i costi. Nel 2004/2005 fui vicinissimo al Real Madrid, è mancato solo un capello. Volevo che i Sensi comprassero i campioni, c’è stato un po’ di contrasto. Guai a chi me lo tocca però Franco Sensi». I– «Ipiù belli sono quelli in cui ho segnato, quando ho segnato non mai perso. Il piùquello del 5-1. Il più brutto? Il ...