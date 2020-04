Roma | colpo nella notte nella scuola | arrestati tre giovani rom

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 aprile 2020) Questa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato tre nomadi italiani – un 26enne con precedenti specifici, un 15enne e un 14enne, provenienti dal campo di via di Salone – con l’accusa di furto aggravato in concorso. Poco prima della mezza, su segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Aretusa, zona La Rustica, presso l’Istituto Comprensivo Statale, dove hanno sorpreso i tre complici con diverso materiale, asportato poco prima dall’interno dell’istituto, dove si erano introdotti a seguito dell’effrazione di una finestra. I nomadi, alla vista dei militari, hanno gettato a terra la refurtiva e sono fuggiti a piedi ma sono stati subito raggiunti e bloccati all’altezza del passaggio pedonale che porta alla fermata della Stazione FS La Rustica. La refurtiva, recuperata dai Carabinieri subito ...