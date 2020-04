Ristoratori e pizzaioli contro gli orari per l’asporto in Campania (Di giovedì 23 aprile 2020) È arrivata ieri l’ordinanza della Regione Campania per la riapertura da lunedì 27 delle attività legate alla ristorazione, ma è già polemica. La Campania era l’unica Regione a non aver consentito il delivery del cibo, ma per molti è una “vittoria di Pirro” dal momento che la Campania ha imposto orari rigidi riguardo alle consegne. La mattina via libera alle consegne di cornetti e caffè, mentre nel pomeriggio, dalle 16 alle 22, sarà il turno di pizze e panini. A lasciare a desiderare sono gli orari rigidi imposti da De Luca. Soddisfatto, ma non troppo, è intervenuto sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Salvo (50 Kalò) «A Napoli dalle 16 alle 19.30 non mangia nessuno e mi chiedo quale corsa ci sarà il sabato sera per ordinare una pizza visto che il limite è ... Leggi su ilnapolista Ristoratori e pizzaioli contro gli orari per l’asporto : «A Napoli si mangia tardi» (Di giovedì 23 aprile 2020) È arrivata ieri l’ordinanza della Regioneper la riapertura da lunedì 27 delle attività legate alla ristorazione, ma è già polemica. Laera l’unica Regione a non aver consentito il delivery del cibo, ma per molti è una “vittoria di Pirro” dal momento che laha impostorigidi riguardo alle consegne. La mattina via libera alle consegne di cornetti e caffè, mentre nel pomeriggio, dalle 16 alle 22, sarà il turno di pizze e panini. A lasciare a desiderare sono glirigidi imposti da De Luca. Soddisfatto, ma non troppo, è intervenuto sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Salvo (50 Kalò) «A Napoli dalle 16 alle 19.30 non mangia nessuno e mi chiedo quale corsa ci sarà il sabato sera per ordinare una pizza visto che il limite è ...

