Ripresa serie A, il piano dei club sui tamponi per aiutare il paese (Di giovedì 23 aprile 2020) Ripresa serie A, il piano dei club sui tamponi per aiutare il paese: per ogni esame utilizzato dai calciatori cinque saranno donati al territorio Il calcio sta facendo il massimo per poter ripartire, tanto da porre condizioni anche su eventuali tamponi effettuati dai calciatori, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi. Il retroscena è davvero interessante: le società – si legge – si muovono e per ogni esame utilizzato dai calciatori cinque saranno donati al territorio. Un modo per poter ripartire tutti insieme. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calcio - ripresa allenamenti/ Slitta la data del rientro : Serie A parte il 14 giugno?

Coronavirus Serie A/ Tommasi : "Non ci sono condizioni per la ripresa della stagione"

Ripresa serie A - le dieci condizioni da parte delle squadre (Di giovedì 23 aprile 2020)A, ildeisuiperil: per ogni esame utilizzato dai calciatori cinque saranno donati al territorio Il calcio sta facendo il massimo per poter ripartire, tanto da porre condizioni anche su eventualieffettuati dai calciatori, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi. Il retroscena è davvero interessante: le società – si legge – si muovono e per ogni esame utilizzato dai calciatori cinque saranno donati al territorio. Un modo per poter ripartire tutti insieme. Leggi su Calcionews24.com

CarloCalenda : La ripresa della Serie A è prioritaria in questo momento come le idee di Di Battista. - DaniPitarresi : RT @IlariaBifarini: Ancora un mese per la riapertura di bar e ristoranti che, una volta ripresa l’attività, dovranno adottare una serie di… - balestra_carlo : RT @IlariaBifarini: Ancora un mese per la riapertura di bar e ristoranti che, una volta ripresa l’attività, dovranno adottare una serie di… - LelloMartorel : RT @IlariaBifarini: Ancora un mese per la riapertura di bar e ristoranti che, una volta ripresa l’attività, dovranno adottare una serie di… - NotiziarioC : Serie D verso la resa sulla ripresa del campionato. Voi cosa ne pensate? -