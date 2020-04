Rinvio Europei calcio femminile | Bertolini | «Ha vinto il buon senso»

(Di giovedì 23 aprile 2020) È arrivato il commento del ct della Nazionale dell’Italia, Milena, sulla decisione di rinviare l’Europeo diMilena, ct dell’Italia, ha commentato sul sito della FIGC la decisione di rinviare l’Europeo dial 2022. Le sue parole.– «È stata la scelta migliore, hail. Una decisione presa per il bene dele per favorirne la crescita, garantendo all’evento la migliore visibilità». Leggi sunews24.com

AzzurreFIGC : #Nazionale???? Ufficiale il rinvio di #WEURO2021???? al 2022 ?? L'articolo: - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - C.t. Bertolini: saggia la decisione del rinvio degli Europei femminili - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - C.t. Bertolini: saggia la decisione del rinvio degli Europei femminili - napolimagazine : IL COMMENTO - C.t. Bertolini: saggia la decisione del rinvio degli Europei femminili - RaulTRAVAGLINI : RT @AzzurreFIGC: #Nazionale???? Ufficiale il rinvio di #WEURO2021???? al 2022 ?? L'articolo: -

Ultime Notizie dalla rete : Rinvio Europei

Tiscali.it

Ciò è consentito per imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, a condizione che vi sia una diminuzione del fatturato ... Tali sospensioni non sono un regalo, ...Cristiana Girelli ha parlato a Casa Sky Sport nel giorno del suo 30° compleanno: queste le parole dell’attaccante bianconera Cristiana Girelli ha parlato a Casa Sky Sport nel giorno del suo 30° ...