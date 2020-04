Rinnovo Brozovic, Marotta vuole blindare il croato (Di giovedì 23 aprile 2020) Rinnovo Brozovic, Marotta vuole blindare il croato. I nerazzurri, però, dovranno fare attenzione a tutte le richieste Marcelo Brozovic vuole rimanere all’Inter e i nerazzurri non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire. L’edizione odierna di Tuttosport evidenzia la volontà della società nerazzurra di blindare il centrocampista croato nonostante le voci di mercato. Tutti i top club – si legge – lo vogliono: contratto fino al 2023, via la clausola da 60 milioni di euro. L’Inter vuole trattenere a tutti i costi uno dei perni fondamentali di questa rosa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Brozovic resta all'Inter/ Calciomercato : le cifre del rinnovo del croato

Rinnovo Brozovic - a fine stagione prolungamento fino al 2023

Marcelorimanere all'Inter e i nerazzurri non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire. L'edizione odierna di Tuttosport evidenzia la volontà della società nerazzurra diil centrocampistanonostante le voci di mercato. Tutti i top club – si legge – lo vogliono: contratto fino al 2023, via la clausola da 60 milioni di euro. L'Intertrattenere a tutti i costi uno dei perni fondamentali di questa rosa.

Per far sì che ciò accada, è indispensabile un rinnovo di contratto, con rispettivo aumento di ingaggio. Al momento Brozovic ha un contratto con l'Inter fino al 2022, con un ingaggio netto di circa ...

