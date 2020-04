“Rincontriamoci” | sostegno agli spazi culturali | 1 | 5 milioni di euro da Compagnia San

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 aprile 2020) La Fondazionedi San Paolo stanzia ulteriori 2,5per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus. Un milione e mezzo sarà dedicato al bando “Rincontriamoci, civici e d’incontro del territorio”, dedicato a centrie civici che “saranno una risorsa fondamentale per la ricostruzione di relazioni fra i cittadini a emergenza superata, ma rischiano alle attuali condizioni di chiudere la propria attività, privando così il momento della auspicata ripartenza di una risorsa culturale, sociale e civica imprescindibile”. I richiedenti dovranno fornire una bozza di piano di mantenimento e rilancio della propria attività in funzione della situazione attuale e quale tipo di investimento sarebbe utile per prepararsi a svolgere il proprio ruolo nel futuro prossimo, quale ...