Rider più sicuri | Uber | “Anche in Italia arriva il controllo in tempo reale dell’identità

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 aprile 2020)introduce nel mercato nazionale ildell’identità in. Ovvero il Real Time Id Check per “la sicurezza degli utenti e dei corrieri”. Per essereche il corriere sia l’effettivo titolare dell’account, “viene richiesto di condividere un selfie. Naturalmente prima di effettuare l’accesso al servizio. E di caricarne uno quando richiesto dall’applicazione.piùidentifica l’id del corriere “In questo modo – si legge in una nota di– si vogliono prevenire le frodi. E proteggere gli account dei suoi corrieri. Anche gli utenti della applicazione possono far affidamento su un ulteriore livello di sicurezza. Che garantisca loro che l’identità della persona che sta effettuando la consegna sia corretta” Ai corrieri ...