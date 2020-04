Richard Gere | il terzo figlio a 70 anni | l' attore è di nuovo papà

(Di giovedì 23 aprile 2020)e la moglie Alejandra Silva hanno avuto il loro secondoa quattordici mesi dalla nascita del primogenito, per il momento non si conosce il sesso del neonato. La star di Hollywoodha avuto il suoa 70, il secondo con l'attuale moglie Alejandra Silva. La notizia; stata diffusa dal magazine spagnolo Hola ma non; stata ufficializzata dalla coppia. Alejandra Silva estanno insieme dal 2014 e si sono sposati il 5 maggio del 2018. Nel febbraio del 2019 hanno avuto il loro primoAlexander, e adesso a poco più di un anno di distanza, l'attivista spagnola nata nel 1983 ha regalato ail. L'aveva avuto il suo primogenito nel 2000 con la seconda ...

HuffPostItalia : Richard Gere è diventato padre per la terza volta a 71 anni - recycle__bin : Giustamente perché è Richard Gere. Volevo vedere se fosse stato l'imbianchino o il commesso del discount i tappeti… - ispioggia : richard gere diventa papà a 70 anni, la compagna di 37. si vede che la mia anima gemella non è ancora nata - TheoSironi : Richard Gere padre a 70 anni. - Lino_2701x : @FrancescaCphoto Ovvio che tutto è soggettivo ma è indubbio che di primo acchito, Richard Gere 'attira' più di Gian… -

Richard Gere e la moglie Alejandra Silva hanno avuto il loro secondo figlio a quattordici mesi dalla nascita del primogenito, per il momento non si conosce il sesso del neonato. La star di Hollywood ...Richard Gere è diventato papà per la terza volta. A 70 anni, l’attore hollywoodiano ha avuto un altro maschietto dalla moglie Alejandra Silva. La news arriva dal magazine Hola!, pubblicato in Spagna, ...