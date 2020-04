Riapertura negozi, bar e ristoranti: date possibili a maggio, il calendario (Di giovedì 23 aprile 2020) Riapertura negozi, bar e ristoranti: date possibili a maggio, il calendario Si continua a ragionare sulla fase 2 e sulla Riapertura negozi, bar e ristoranti: il mese di maggio è quello designato, ma le attività riapriranno scaglionate e settimanalmente. Attività come bar e ristoranti apriranno più tardi rispetto ad altri settori, ma potrebbero ricominciare a lavorare in anticipo concentrandosi sull’asporto. Al momento, tuttavia, ci sono solo ipotesi allo studio, ma un dato certo è che lunedì 4 maggio non sarà il giorno X per bar e ristoranti e nemmeno per altri tipi di negozi.Segui Termometro Politico su Google News Riapertura negozi, bar e ristoranti: il calendario di maggio Il premier Giuseppe Conte ha detto nella conferenza con Regioni ed Enti locali che ci sarà un allentamento delle misure restrittive, non un ... Leggi su termometropolitico Coronavirus : verso il sì a spostamenti dentro la propria regione dal 4 maggio - poi riapertura dei negozi

**Coronavirus : ipotesi riapertura negozi 11 maggio - bar e ristoranti il 18’**

Fase 2 - la riapertura : le nuove regole per uffici - negozi e trasporto pubblico con mascherina e distanziamento (Di giovedì 23 aprile 2020), bar e, ilSi continua a ragionare sulla fase 2 e sulla, bar e: il mese diè quello designato, ma le attività riapriranno scaglionate e settimanalmente. Attività come bar eapriranno più tardi rispetto ad altri settori, ma potrebbero ricominciare a lavorare in anticipo concentrandosi sull’asporto. Al momento, tuttavia, ci sono solo ipotesi allo studio, ma un dato certo è che lunedì 4non sarà il giorno X per bar ee nemmeno per altri tipi di.Segui Termometro Politico su Google News, bar e: ildiIl premier Giuseppe Conte ha detto nella conferenza con Regioni ed Enti locali che ci sarà un allentamento delle misure restrittive, non un ...

Corriere : Riapertura negozi e distanza di sicurezza: ecco il semaforo per entrare nei locali - Corriere : Riapertura negozi e distanza di sicurezza: ecco il semaforo per entrare nei locali - matteosalvinimi : #Salvini: In Austria già diversi negozi aperti, in Germania riaprono domani molti negozi ed è avviato il dibattito… - GMagaglio : RT @francedrago: Si discute di riaprire spiagge, bar, ristoranti e negozi. Di bambini e scuole non si parla quando in tutta Europa riapertu… - JohnHard3 : Coronavirus – Verso ok a spostamenti dal 4 maggio, non tra regioni. Dall’11 riapertura dei negozi al dettaglio, a s… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura negozi Fase 2: ipotesi apertura negozi l’11 maggio, poi bar e ristoranti. Ok a spostamenti dal 4 maggio ma non tra regioni Il Sole 24 ORE Coronavirus e fase 2: ipotesi apertura negozi metà maggio, poi bar-ristoranti

L’Aquila. Autorizzare dalla metà di maggio prima l’apertura dei negozi al dettaglio, poi di bar e ristoranti. E’ l’idea sul tavolo del governo, in vista della fase 2. L’ipotesi è che il 4 maggio ...

Spostamenti, bar e negozi Le ipotesi sulla Fase 2

VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa Come sarà la cosiddetta Fase 2? Ecco alcune ipotesi in campo. Negozi, bar e ristoranti Si pensa di autorizzare dalla metà di maggio prima ...

L’Aquila. Autorizzare dalla metà di maggio prima l’apertura dei negozi al dettaglio, poi di bar e ristoranti. E’ l’idea sul tavolo del governo, in vista della fase 2. L’ipotesi è che il 4 maggio ...VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa Come sarà la cosiddetta Fase 2? Ecco alcune ipotesi in campo. Negozi, bar e ristoranti Si pensa di autorizzare dalla metà di maggio prima ...