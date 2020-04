Repubblica cambia direttore: Molinari al posto di Verdelli. Giannini a La Stampa (Di giovedì 23 aprile 2020) Repubblica cambia direttore: Molinari al posto di Verdelli. Giannini a La Stampa Filtrano le prime indiscrezioni sulla nuova organizzazione del gruppo editoriale Gedi e dei suoi quotidiani a poche ore dal consiglio amministrazione, che si terrà nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile. Stando a queste ultime, John Elkann sarà il Presidente di Gedi, Maurizio Molinari diventerà direttore di Repubblica al posto di Carlo Verdelli e, a sostituire l’attuale direttore de La Stampa sarà Massimo Giannini, già direttore di Radio Capital e editorialista del quotidiano da oltre 20 anni. Carlo Verdelli lascia il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari dopo più di un anno, da quando cioè sostituì Mario Calabresi il 19 febbraio 2019. Leggi su tpi Libera repubblica della Lombardia. Fontana si crede Conte e cambia le leggi dello Stato. Il governatore leghista chiude quasi tutte le industrie (Di giovedì 23 aprile 2020)aldia LaFiltrano le prime indiscrezioni sulla nuova organizzazione del gruppo editoriale Gedi e dei suoi quotidiani a poche ore dal consiglio amministrazione, che si terrà nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile. Stando a queste ultime, John Elkann sarà il Presidente di Gedi, Mauriziodiventeràdialdi Carloe, a sostituire l’attualede Lasarà Massimo, giàdi Radio Capital e editorialista del quotidiano da oltre 20 anni. Carlolascia il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari dopo più di un anno, da quando cioè sostituì Mario Calabresi il 19 febbraio 2019.

Stando a queste ultime, John Elkann sarà il Presidente di Gedi, Maurizio Molinari diventerà direttore di Repubblica al posto di Carlo Verdelli e, a sostituire l’attuale direttore de La Stampa sarà ...

A 9 anni dona i suoi lunghi capelli a chi lotta contro il cancro: Mattarella la nomina Alfiere della Repubblica

A soli 9 anni ha avuto l’onore di ricevere il titolo di Alfiere della Repubblica. Mavì Borrelli è una bimba che vive a Crevalcore ... quella autentica che non si aspetta nulla in cambio. Grazie per il ...

Stando a queste ultime, John Elkann sarà il Presidente di Gedi, Maurizio Molinari diventerà direttore di Repubblica al posto di Carlo Verdelli e, a sostituire l'attuale direttore de La Stampa sarà ...