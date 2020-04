Regione Lazio: aperta indagine della Procura su fornitura mascherine da oltre 35 milioni di euro (Di giovedì 23 aprile 2020) La Procura vuole vederci chiaro sulla fornitura di mascherine commissionata dalla Regione Lazio ad una ditta. «L’apertura di un’indagine da parte della Procura di Roma sulla fornitura di mascherine da oltre 35 milioni di euro commissionate dalla Regione alla Eco.tech dimostra che non si trattava di una bufala mediatica come ha tentato di far credere il solerte ufficio comunicazione del presidente Zingaretti. Non ci aspettiamo le scuse per essere stata definiti sciacalli e editori di fake news. Anche perché oramai siamo abituati all’arroganza di un partito che di democratico ha soltanto il nome. Piuttosto le scuse dovrebbero porgerle al personale sanitario che ancora aspetta mascherine, pagate svariate milioni di euro con i soldi dei cittadini, e mai arrivate». È quanto dichiara il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio. Continua ... Leggi su ilcorrieredellacitta Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2020 ore 18 : 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2020 ore 17 : 45

Regione Lazio - Palozzi (Cambiamo) : “Fare presto con proroga concessioni balneari” (Di giovedì 23 aprile 2020) Lavuole vederci chiaro sulladicommissionata dallaad una ditta. «L’apertura di un’da partedi Roma sulladida35di euro commissionate dallaalla Eco.tech dimostra che non si trattava di una bufala mediatica come ha tentato di far credere il solerte ufficio comunicazione del presidente Zingaretti. Non ci aspettiamo le scuse per essere stata definiti sciacalli e editori di fake news. Anche perché oramai siamo abituati all’arroganza di un partito che di democratico ha soltanto il nome. Piuttosto le scuse dovrebbero porgerle al personale sanitario che ancora aspetta, pagate svariatedi euro con i soldi dei cittadini, e mai arrivate». È quanto dichiara il gruppo di Fratelli d’Italia alla. Continua ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti 82. Riaperture e caos su anziani. Si al… - LegaSalvini : IL 28 MARZO LA REGIONE LAZIO DI ZINGARETTI VOLEVA REPARTI COVID-19 NELLE RSA LAZIALI, PERCHÉ ORA SMENTISCE? - LaStampa : Il presidente della Regione ha firmato un protocollo di intesa con il gruppo Fs Italiane: 18 miliardi di investimen… - raffyras : RT @AntoniniMauro: Come i 'turpi monatti' di manzoniana memoria, sempre pronti a speculare sulla salute della gente, anche in tempi di pest… - GAngrilli : Volevano commissariare il #nord. La Procura di Roma manda la Guardia di Finanza in Regione Lazio. Al setaccio gli a… -