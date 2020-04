Recovery Fund, il Consiglio Europeo accoglie la proposta di Conte. “Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa” (Di giovedì 23 aprile 2020) “Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del Consiglio Europeo appena terminato. Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico” E’ quanto scrive su Facebook, i riferisce in un successivo vide, il premier Giuseppe Conte al termine dell’Eurogruppo di oggi. “La Commissione – aggiunge il presidente del Consiglio – lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un Recovery Fund che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai ... Leggi su lanotiziagiornale Sassoli si schiera con Conte : "Serve un Recovery Fund"

Giuseppe Conte e il Recovery Fund urgente della Commissione Europea

Conferenza stampa Conte : «RecoveryFund strumento urgente e necessario» (Di giovedì 23 aprile 2020) “Grandi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito delappena terminato. Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico” E’ quanto scrive su Facebook, i riferisce in un successivo vide, il premier Giuseppeal termine dell’Eurogruppo di oggi. “La Commissione – aggiunge il presidente del– lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio unche dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai ...

matteosalvinimi : ??Approvato il MES, una drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli. Di tutto il resto, come il Rec… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Conte parla ma non dice. #Mes, cedim… - PaolaTavernaM5S : Il Consiglio europeo ha accolto la nostra richiesta di creare il Recovery Fund. Grazie a @GiuseppeConteIT l’Italia… - ofrakia : RT @matteosalvinimi: ??Approvato il MES, una drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli. Di tutto il resto, come il Recove… - Paolo81174696 : @LegaSalvini l'uso del MES sara' deciso dai singoli stati ...soldi subito ma a debito, speriamo nell'apertura verso i recovery fund! -