Recovery fund, ecco le cifre. Ci ingoiamo il Mes, otteniamo questo: lo strumento nel dettaglio (Di giovedì 23 aprile 2020) L'Europa fa slittare ancora le decisioni: la proposta per la ripresa post-coronavirus della Commissione europea, infatti, non arriverà più il 29 aprile, così come era atteso, ma dopo i 7 maggio. La ragione? Poter tener conto delle Previsioni di primavera che saranno presentata proprio quel giorno. Nel frattempo, però, stando a quanto messo nero su bianco in un documento interno della Commissione preparato in vista del Consiglio Ue di oggi, il via alle 15, si apprende che il Recovery fund agganciato al Bilancio Ue 2021-2017 sarebbe di 320 miliardi. Soldi da raccogliere sui mercati finanziari attraverso l'emissione di obbligazioni europee: una sorta di versione ultra-light degli eurobond, ottenuta in cambio dell'approvazione del Mes senza condizionalità soltanto per le spese sanitarie. Metà delle risorse, si apprende, dovrebbero essere dirottate ... Leggi su liberoquotidiano CONSIGLIO UE - FIRMA CONTE AL MES?/ Recovery Fund - come sono i ‘nuovi’ eurobond

Ue : Recovery Fund sarà da 320 miliardi Merkel : Germania pronta a dare di più Il piano della Commissione : il documento

