Real Madrid e Barcellona si sfidano per Fabian Ruiz: le possibili contropartite per il Napoli (Di giovedì 23 aprile 2020) ​Il Napoli si concentra (anche) sul mercato degli attaccanti. Con Fernando Llorente, Arek Milik e Dries Mertens in uscita (soprattutto in caso di mancato rinnovo di contratto), il club di Aurelio De Laurentiis studia con attenzione le occasioni per rinforzare il reparto offensivo. L'acquisto di Andrea Petagna dalla Spal non può soddisfare Gennaro Gattuso, a caccia di centravanti si spessore che possa garantire il salto di qualità alla squadra. Tra i nomi in agenda circolati negli scorsi giorni... Leggi su 90min Calciomercato Napoli - il Real Madrid su Fabian Ruiz : nella trattativa anche una contropartita

Agente Mbappè : «Kylian vuole giocare per il Real Madrid»

Totti : «Sono stato vicino al Real Madrid. Ora punto sui giovani» (Di giovedì 23 aprile 2020) ​Il Napoli si concentra (anche) sul mercato degli attaccanti. Con Fernando Llorente, Arek Milik e Dries Mertens in uscita (soprattutto in caso di mancato rinnovo di contratto), il club di Aurelio De Laurentiis studia con attenzione le occasioni per rinforzare il reparto offensivo. L'acquisto di Andrea Petagna dalla Spal non può soddisfare Gennaro Gattuso, a caccia di centravanti si spessore che possa garantire il salto di qualità alla squadra. Tra i nomi in agenda circolati negli scorsi giorni...

acmilan : ??? #OnThisDay, our historic goal glut against Real Madrid at San Siro ???? ??? Oggi, 31 anni fa, la storica 'manita'… - SkySport : RONALDO DAY ? JUVENTUS – REAL MADRID 0-3 3 aprile 2018 ? ? CR7 “strega” lo Juventus Stadium con una ROVESCIATA PAZZ… - PieroLadisa : Può esistere una #F1 senza la @ScuderiaFerrari? Non credo proprio. È come se il Real Madrid decidesse di non giocar… - infoitsport : CdS – Inter e Dzeko, ci risiamo! La Roma con le spalle al muro: è l’alternativa a Giroud. E il Real Madrid… - marcogar90 : RT @GoalItalia: Sei il ds del Real Madrid e puoi sceglierne solo 5, un nome per riga... ?? Cristiano Ronaldo o Zidane? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, un regalo per Zidane Virgilio Sport MERCATO - Bookmakers: Haaland solo di passaggio al Borussia Dortmund, Real Madrid alla finestra

Ma ora il tutto sembra essersi ingigantito. Tra i più attenti alla situazione, sembra esserci il Real Madrid. Le Merengues, infatti, vorrebbero puntare proprio sul norvegese per rifondare il proprio ...

Galliani e quell'incontro con Sergio Ramos: "Mi pagò una cena a Ibiza"

Galliani ricorda inoltre un particolare aneddoto con Ramos: "Mi chiese quanto guadagnava Thiago Silva al Milan, due anni dopo lo incontrai a Ibiza".

Ma ora il tutto sembra essersi ingigantito. Tra i più attenti alla situazione, sembra esserci il Real Madrid. Le Merengues, infatti, vorrebbero puntare proprio sul norvegese per rifondare il proprio ...Galliani ricorda inoltre un particolare aneddoto con Ramos: "Mi chiese quanto guadagnava Thiago Silva al Milan, due anni dopo lo incontrai a Ibiza".