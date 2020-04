“Quarantena, palazzo Chigi si piega all’Anpi: non esclusa da celebrazioni 25 aprile” (Di giovedì 23 aprile 2020) Imola Oggi ha pubblicato un articolo che cattura il lettore per la frase: “palazzo Chigi si piega all’ANPI” presente nel titolo. La notizia è uscita il 22 aprile e lo stesso argomento è al centro dello screenshot catturato su una pagina del sito istituzionale del governo in circolazione sui social. L’articolo riporta di un probabile dietrofront del governo alla richiesta dell’ANPI di partecipare alle celebrazioni del 25 aprile, ovvero il 75° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Consultando le fonti ufficiali emerge che la vicenda necessita di precisazioni. Il governo non si è “piegato” all’ANPI, bensì ha fatto chiarezza a seguito di una presa di posizione da parte dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani dopo una circolare firmata dal sottosegretario ... Leggi su bufale (Di giovedì 23 aprile 2020) Imola Oggi ha pubblicato un articolo che cattura il lettore per la frase: “siall’ANPI” presente nel titolo. La notizia è uscita il 22 aprile e lo stesso argomento è al centro dello screenshot catturato su una pagina del sito istituzionale del governo in circolazione sui social. L’articolo riporta di un probabile dietrofront del governo alla richiesta dell’ANPI di partecipare alledel 25 aprile, ovvero il 75° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Consultando le fonti ufficiali emerge che la vicenda necessita di precisazioni. Il governo non si è “to” all’ANPI, bensì ha fatto chiarezza a seguito di una presa di posizione da parte dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani dopo una circolare firmata dal sottosegretario ...

