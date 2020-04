Quando riapriranno i parchi durante la fase 2 coronavirus in Italia? (Di giovedì 23 aprile 2020) Quando riapriranno i parchi durante la fase 2 coronavirus in Italia? durante la fase 2 gli spostamenti saranno consentiti, seppur con limitazioni. E i parchi, che in un primo momento resteranno chiusi, Quando riapriranno? Forse non è un’esigenza prioritaria, o forse sì: chi vive in campagna ha più possibilità di respirare del buon ossigeno in zone isolate e al verde, ma chi vive in città dovrà limitarsi a camminare o a correre in aree urbane, almeno in un primo momento. Come sarà la fase 2 È ormai noto che durante la prima parte della fase 2, quella che arriva almeno a metà maggio, riapriranno aziende e industrie, ma in modo graduale: l’11 maggio toccherà ai negozi di vendita al dettaglio, mentre una settimana più tardi, il 18 maggio, potrebbe essere il turno di bar e ristoranti, che potranno ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - Fase 2 : quali attività riapriranno e quando

Ultime Notizie dalla rete : Quando riapriranno Coronavirus, quando riapriranno i luoghi della cultura? Corriere della Sera I dubbi di alunni e insegnanti: le scuole quando riapriranno? Quando si tornerà negli atenei?

«In questo modo - ha spiegato la ministra Azzolina - gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico.

Coronavirus, quando riapriranno i luoghi della cultura?

Ormai tutti gli italiani non parlano d’altro, ovvero del passaggio alla «fase 2» dell’emergenza da Covid-19. Ma quando e come riapriranno i luoghi della cultura che rendono speciale il nostro Paese, ...

