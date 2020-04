Quali cellule sono bersaglio del nuovo coronavirus? (Di giovedì 23 aprile 2020) (immagine: Getty Images)Vie respiratorie, polmoni, intestino. sono questi gli organi bersaglio principali del coronavirus Sars-Cov-2: qui è dove l’attacco sembra pesare di più. Ma Quali cellule delle migliaia che compongono i tessuti sono le più vulnerabili? Una risposta arriva da uno studio, appena pubblicato sulla rivista Cell, condotto da decine di ricercatori coordinati dal Mit di Boston: analizzando migliaia di set di dati hanno identificato tre tipi cellulari che più di tutti gli altri esprimono le proteine che il virus sfrutta per infettare. Questi risultati secondo gli autori potrebbero aiutare chi sta lavorando per sviluppare nuovi trattamenti farmacologici o sta sperimentando farmaci già esistenti. Lo studio Come già il suo parente Sars-Cov, anche Sars-Cov-2 entra nelle cellule grazie al legame tra la sua proteina spike e il ... Leggi su wired (Di giovedì 23 aprile 2020) (immagine: Getty Images)Vie respiratorie, polmoni, intestino.questi gli organiprincipali delSars-Cov-2: qui è dove l’attacco sembra pesare di più. Madelle migliaia che compongono i tessutile più vulnerabili? Una risposta arriva da uno studio, appena pubblicato sulla rivista Cell, condotto da decine di ricercatori coordinati dal Mit di Boston: analizzando migliaia di set di dati hanno identificato tre tipi cellulari che più di tutti gli altri esprimono le proteine che il virus sfrutta per infettare. Questi risultati secondo gli autori potrebbero aiutare chi sta lavorando per sviluppare nuovi trattamenti farmacologici o sta sperimentando farmaci già esistenti. Lo studio Come già il suo parente Sars-Cov, anche Sars-Cov-2 entra nellegrazie al legame tra la sua proteina spike e il ...

Ma c’è anche un’altra proteina prodotta dalle cellule che aiuta il virus ad entrare ... ex ricercatore del Mit e ora al Boston Children’s Hospital – è venuto spontaneo chiedersi quali tra i migliaia ...

Ma c'è anche un'altra proteina prodotta dalle cellule che aiuta il virus ad entrare ... ex ricercatore del Mit e ora al Boston Children's Hospital – è venuto spontaneo chiedersi quali tra i migliaia ...