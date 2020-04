Quali attività sportive si potranno fare dal 4 maggio (Di giovedì 23 aprile 2020) Il 4 maggio dovrebbe segnare la ripartenza, tra le altre cose, di tutti gli sport individuali dopo il blocco per il coronavirus. Il governo sta portando a termine il piano relativo alle attività fisiche che sarà possibile fare e alle modalità, comprese le regole da rispettare. Al vaglio anche la possibilità di riprendere l’attività fisica consentita al mare, in montagna e in tutti quei luoghi che garantiscono – per loro stessa natura – l’adeguato distanziamento sociale. Vediamo le considerazioni sugli sport dal 4 maggio. LEGGI ANCHE >>> La ‘leva tariffaria’, l’idea del Mit per scoraggiare gli assembramenti sui mezzi pubblici Sport dal 4 maggio: Quali attività saranno consentite? In cima alla lista ci sono jogging e bicicletta, che non dovranno più praticare attività sportiva ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - Fase 2 : quali attività riapriranno e quando

Coronavirus : quali attività potrebbero non riaprire nella Fase 2

Coronavirus : quali sono le attività maggiormente a rischio (Di giovedì 23 aprile 2020) Il 4dovrebbe segnare la ripartenza, tra le altre cose, di tutti gli sport individuali dopo il blocco per il coronavirus. Il governo sta portando a termine il piano relativo alle attività fisiche che sarà possibilee alle modalità, comprese le regole da rispettare. Al vaglio anche la possibilità di riprendere l’attività fisica consentita al mare, in montagna e in tutti quei luoghi che garantiscono – per loro stessa natura – l’adeguato distanziamento sociale. Vediamo le considerazioni sugli sport dal 4. LEGGI ANCHE >>> La ‘leva tariffaria’, l’idea del Mit per scoraggiare gli assembramenti sui mezzi pubblici Sport dal 4attività saranno consentite? In cima alla lista ci sono jogging e bicicletta, che non dovranno più praticare attività sportiva ...

AndreaMsg71 : RT @lorenzdonofrio: FEDERICO CAFFÈ 'Quali misteriose ragioni dovrebbero impedire un serio esame dell’assoggettamento a controllo pubblico (… - VittorioPalumbo : RT @zynedo: Vivo a Milano. Molti piangono i morti, non usciamo più di casa, ma i contagi continuano ad aumentare. Non credo sia difficil… - edilbuild : LE ATTIVITA' CHE CONTINUANO AD ESERCITARSI PER L'EDILIZIA ANCHE NEI GIORNI DEL COVID 19: quali sono ? iscriviti ai… - ISMEL_Torino : ?? Quali saranno gli effetti diretti e indiretti sul #sistemaproduttivo connessi alla sospensione dell’attività econ… - bar_rubino : RT @zynedo: Vivo a Milano. Molti piangono i morti, non usciamo più di casa, ma i contagi continuano ad aumentare. Non credo sia difficil… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali attività Decreto «Cura Italia»: dal voucher baby sitter ai bonus prima casa, ecco i chiarimenti ufficiali Il Sole 24 ORE