Puglianello | cancellato il pagamento della tari per le attività colpite dall’emergenza

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Il Comune diha deciso di cancellare iltassa rifiuti per tutti gli esercizi commerciali, le aziende, i bar e i ristoranti del territorio che sono stati costretti ad interrompere le rispettive attività nel periodo compreso tra l’ordinanza di chiusura (9 marzo) e la data di effettiva riapertura. “Si tratta di un piccolo gesto di solidarietà – precisa il sindaco Francesco Maria Rubano – nei confronti di coloro i quali sono stati costretti ad abbassare le serrande dei propri negozi , bar e attività di ristorazione e aziende dal giorno in cui tutta Italia è stata dichiarata zona rossa. Per tutto questo lasso di tempo, fino a quando non potranno riavviare le rispettive attività, lanon gli sarà conteggiata. Queste persone non hanno avuto ...