Proiettile vagante bloccato da protesi al seno | donna salva per miracolo

Una donna è sopravvissuta a un colpo di arma da fuoco. Il Proiettile vagante bloccato da protesi al seno è stato la salvezza della mal capitata. Proiettile vagante bloccato da protesi al seno: l'episodio a Toronto La storia del Proiettile vagante bloccato da protesi al seno si è verificata in Canada. La trentenne stava camminando per strada a Toronto quando ha avvertito uno strano dolore e ha visto del sangue provenire dal suo petto. Recatasi in ospedale, da un esame è emerso successivamente che era stata colpita, con una singola ferita da Proiettile individuato sopra il suo capezzolo sinistro. Tuttavia gli ulteriori esami hanno rivelato che il Proiettile aveva percorso tutta la parte inferiore del seno fino a conficcarsi nella parte inferiore del torace. Addirittura la direzione è stata deviata con una tale forza che il Proiettile è ...

