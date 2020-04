Positive al Coronavirus violano la quarantena e passeggiano in strada: “Ci sentiamo bene” (Di giovedì 23 aprile 2020) Positive al Coronavirus, sono state sorprese a passeggio dai carabinieri di Misano Adriatico, nel Riminese. Protagoniste della vicenda due donne, di 72 e di 51 anni, denunciate per violazione delle misure di contenimento dell’emergenza e per epidemia colposa. “Ci sentiamo bene”. Questa è stata la risposta che due donne Positive al Coronavirus hanno dato alle autorità che le hanno fermate a Misano Adriatico. Un comportamento a dir poco irresponsabile quello tenuto da una 72enne e una 51enne, entrambe residenti nello stesso condominio del comune della riviera. A denunciarle sono stati gli inquilini dello stesso abitato, indignati dalla condotta pericolosa ed irriverente. Dopo numerose segnalazioni giunte alla Stazione dei Carabinieri, i carabinieri ieri mattina, quindi martedì 21 aprile, si sono recati presso il condominio ed hanno sorpreso le due ... Leggi su limemagazine.eu Positive al Coronavirus violano la quarantena e passeggiano in strada : “Ci sentiamo bene”

Coronavirus - ISS : sono 238 su 21.551 le vittime under 50 positive all’infezione

Ultime Notizie dalla rete : Positive Coronavirus Coronavirus, per la prima volta diminuisce il numero di persone attualmente positive la Repubblica Azionario Asia: borsa Tokyo +1,5%, sentiment positivo sostenuto da rally petrolio. WTI riagguanta $15

Tornando al Pil della Corea del Sud, nel primo trimestre del 2020 il trend si è confermato il peggiore dal quarto trimestre del 2008. L’economia sudcoreana ha scontato gli effetti del coronavirus ...

Coronavirus, Di Maio: «Immuni non è obbligatoria, non prevede restrizioni»

Il Ministro degli Esteri ha cercato di spiegare agli italiani come funzioni l’app per tracciare chi è risultato positivo al Coronavirus Il Governo ha deciso di attuare una soluzione innovativa per ...

