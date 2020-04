Più incognite che certezze. Possibile rinvio del Consiglio Ue senza intesa sul Recovery Fund che l’Italia vorrebbe a fondo perduto (Di giovedì 23 aprile 2020) Il D-day è finalmente arrivato: oggi è il giorno dell’attesissimo Consiglio europeo che dovrebbe approvare il pacchetto di strumenti con cui evitare il collasso dell’eurozona. Ma “D” non sta per decisione, purtroppo: chi si aspetta colpi di scena da parte dell’Italia (che non farà saltare alcun tavolo), tardivi slanci di umanità (dalla Germania e dai suoi “satelliti”) o semplicemente decisioni che esulino da quanto già previsto dall’ultima riunione dell’Eurogruppo, rimarrà deluso. incognite. Ci sono infatti due certezze e un’incognita: la prima certezza è che la base da cui partire sono gli strumenti individuati, appunto, dai ministri delle Finanze lo scorso 10 aprile: i 540 miliardi del pacchetto economico composto dal Mes (fino a 240 miliardi totali), dai fondi della Banca ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 aprile 2020) Il D-day è finalmente arrivato: oggi è il giorno dell’attesissimoeuropeo che dovrebbe approvare il pacchetto di strumenti con cui evitare il collasso dell’eurozona. Ma “D” non sta per decisione, purtroppo: chi si aspetta colpi di scena da parte dell’Italia (che non farà saltare alcun tavolo), tardivi slanci di umanità (dalla Germania e dai suoi “satelliti”) o semplicemente decisioni che esulino da quanto già previsto dall’ultima riunione dell’Eurogruppo, rimarrà deluso.. Ci sono infatti duee un’incognita: la prima certezza è che la base da cui partire sono gli strumenti individuati, appunto, dai ministri delle Finanze lo scorso 10 aprile: i 540 miliardi del pacchetto economico composto dal Mes (fino a 240 miliardi totali), dai fondi della Banca ...

