Piano segreto per l'emergenza Era presente anche la Lombardia (Di giovedì 23 aprile 2020) L'emergenza Coronavirus continua in Italia, ma dopo la rivelazione di un dirigente del ministero della Salute su un Piano segreto secretato a febbraio, perchè troppo rischioso per la stabilità del Paese, che ipotizzava fino a 600-800 mila morti, la questione è esplosa Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani Il piano segreto sul Coronavirus e il tecnico di Regione Lombardia (Fontana sapeva?)

Piano segreto - Fontana attacca il premier. E ora il Copasir vuole interrogare Speranza

Coronavirus - il piano segreto per contrastare l'emergenza (Di giovedì 23 aprile 2020) L'Coronavirus continua in Italia, ma dopo la rivelazione di un dirigente del ministero della Salute su unsecretato a febbraio, perchè troppo rischioso per la stabilità del Paese, che ipotizzava fino a 600-800 mila morti, la questione è esplosa Segui su affaritaliani.it

RaffaeleFitto : Da non crederci! Il #20gennaio il Governo era già a conoscenza delle tragiche conseguenze che avrebbe potuto produr… - marcocappato : Questa del 'piano segreto' è il contrario della democrazia. Trattare il popolo come un fanciullo al quale nasconder… - Corriere : ?? «Il governo era al corrente dei rischi della pandemia ma li ha tenuti segreti? L'Italia ha il diritto di sapere» - zazoomnews : Piano segreto per lemergenza Era presente anche la Lombardia - #Piano #segreto #lemergenza #presente - gmai_pepe : RT @RaffaeleFitto: Da non crederci! Il #20gennaio il Governo era già a conoscenza delle tragiche conseguenze che avrebbe potuto produrre #C… -