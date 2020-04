“Pezzi di plastica nelle confezioni”, richiamato prodotto surgelato in Italia (Di giovedì 23 aprile 2020) Aumentano i controlli sugli alimenti in questo periodo particolare. Il RASFF segnala la presenza di pezzi di plastica all’interno di confezioni di verdure surgelate di provenienza europea. La nota condivisa dall’Agenzia di controllo alimentare e pubblicata sul relativo portale destinato ai consumatori, parla nello specifico di spinaci e giunge a poche ore da un altro richiamo ordinato invece dal Ministero della Salute Italiano. All’interno dello spazio apposito che l’Ente riserva sul proprio sito web ufficiale, è infatti apparsa la comunicazione con la quale si dispone l’immediato ritiro dagli scaffali dei supermercati di confezioni di salsa pronta di ‘Pomodori Datterini’. (Continua...) In un periodo molto difficile, l’approvvigionamento di molti generi alimentari soprattutto a lunga scadenza come preparati da ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 23 aprile 2020) Aumentano i controlli sugli alimenti in questo periodo particolare. Il RASFF segnala la presenza di pezzi diall’interno di confezioni di verdure surgelate di provenienza europea. La nota condivisa dall’Agenzia di controllo alimentare e pubblicata sul relativo portale destinato ai consumatori, parla nello specifico di spinaci e giunge a poche ore da un altro richiamo ordinato invece dal Ministero della Saluteno. All’interno dello spazio apposito che l’Ente riserva sul proprio sito web ufficiale, è infatti apparsa la comunicazione con la quale si dispone l’immediato ritiro dagli scaffali dei supermercati di confezioni di salsa pronta di ‘Pomodori Datterini’. (Continua...) In un periodo molto difficile, l’approvvigionamento di molti generi alimentari soprattutto a lunga scadenza come preparati da ...

