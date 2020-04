Perin choc | «Ho valutato il ritiro quando ero alla Juve»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020) L’estremo difensore del Genoa ma di proprietà dellantus, Matita, ha parlato su Instagram insieme a Luca Toni Mattiasi confessa in diretta Instagram con Luca Toni. Il portiere di proprietà dellantus ma in prestito al Genoa ha svelato un retroscena dopo l’ultimo infortunio. IL– «Lo confesso: ho pensato al. Ho pensato di ritirarmierodopo aver subito quattro operazioni, non ne potevo più». LA RIPRESA – «Burdisso,eravamo al Genoa, mi diceva sempre di curare ogni minimo aspetto e io credevo di farlo masono andatoho capito che mi sbagliato. Io arrivavo con un’ora d’anticipo al campo ma campioni come Chiellini, Bonucci, Khedira e Pjanic erano già a lavorare in palestra, ogni giorno e questo mi ha sconvolto». GENOA E OBIETTIVI ...