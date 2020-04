Per la prima volta in Italia più guariti che nuovi casi (Di giovedì 23 aprile 2020) Salgono a 189.973 i casi totali di coronavirus in Italia, 2.646 più di ieri (quando l'aumento era stato di 3.370 unità). I guariti in un giorno sono stati 3.033 (ieri 2.943): per la prima volta, dall'inizio dell'epidemia, si registrano dunque più guariti che nuovi casi. Il numero totale dei guariti è 57.576. I decessi sono stati 464 (ieri 437), per un totale di 25.549. Il numero dei malati ancora 'attivi' conosce così un calo record: 851 meno di ieri, per un totale che scende a 106.848. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18. Si conferma il trend in calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono scesi di 934 unità, 22.871 totali, mentre le terapie intensive calano di 117 unità, arrivando a 2.267 (solo 20 giorni fa si superavano i 4.000 posti occupati). Le persone in isolamento ... Leggi su agi Coronavirus - record di guariti in Italia : per la prima volta sono più dei nuovi casi

Coronaviruis - dal campo alla tavola. L’Iss stila un decalogo per la sicurezza alimentare. Ecco alcuni consigli da adottare prima e dopo aver fatto la spesa

Un consiglio comunale apposito sull’acqua per evitare l’emergenza estiva. E’ questa la proposta del consigliere del Partito Democratico, Claudio Marciano preoccupato della situazione attuale.

Nel primo pomeriggio il sito di Amazon ha smesso di funzionare, rimanendo inutilizzabile per circa due ore – Secondo le prime indiscrezioni, il problema sarebbe legato a un certificato scaduto ...

